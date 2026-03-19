Une station sur deux en mauvais état

Avec 35 de ses 68 stations de métro jugées en «mauvais ou très mauvais état», il manque 379 millions de dollars au budget de la Société de transport de Montréal (STM) pour que l'organisme puisse maintenir son déficit d'entretien sous la barre des 7 milliards de dollars.

Le budget actuel de la STM est de 215 millions de dollars. S’il se maintient à ce niveau, le déficit d’entretien grimpera à 9 milliards de dollars d’ici 2030.

Les risques de ralentissements de service et de fermetures de lignes deviendront alors de plus en plus fréquents, prévient la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard.

Écoutez la directrice générale de la Société de Transport de Montréal, Marie-Claude Léonard, aborder les enjeux qui attendent la STM, jeudi, à La commission.