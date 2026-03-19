Pierre Poilievre aux États-Unis

Après un voyage en Europe, Pierre Poilievre tente d’intensifier sa présence hors du Canada en participant au balado de l’Américain Joe Rogan.

Il a donné une entrevue de trois heures dans cette émission considérée comme le balado le plus écouté des États-Unis avec 20 millions d’abonnés.

Est-ce qu’il est trop tard pour Pierre Poilievre pour bâtir son image d’homme d’État sur la scène internationale ?

Écoutez le chroniqueur politique Karl Bélanger analyser la situation, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

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