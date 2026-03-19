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Société
L’événement de retour à Montréal

Salon du chocolat et de la pâtisserie: entre nostalgie et innovation

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 19 mars 2026 14:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Salon du chocolat et de la pâtisserie: entre nostalgie et innovation
Le Salon du chocolat revient à Montréal du 19 au 22 mars à la gare Windsor de Montréal. / Lena Wurm/Adobe Stock

Le Salon du chocolat revient à Montréal du 19 au 22 mars à la gare Windsor de Montréal. L’occasion de venir goûter à des productions reconnues à l’international qui mettent le cacao à l’honneur.

Plusieurs chefs pâtissiers seront aussi présents pour participer à des concours sur des thématiques variées.

Écoutez Jean-François Kacou, président du Salon du chocolat et de la pâtisserie, et Jérémy Monsel, chef chocolatier depuis plus de 15 ans et gagnant nord-américain du concours World Chocolate Masters 2024, à La commission.

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