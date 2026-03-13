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Politique internationale
Investissements en infrastructures militaires

Les 40 milliards en défense du Grand Nord serviront à «préparer le terrain»

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Entendu dans

La commission

le 13 mars 2026 12:51

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Les 40 milliards en défense du Grand Nord serviront à «préparer le terrain»
Les infrastructures comme des bases militaires sont touchées par le 40 milliards de dollars annoncé par le premier ministre Mark Carney. / La Presse Canadienne / Spencer Colby

Quarante milliards de dollars dans la défense du Grand Nord du Canada, est-ce trop ou simplement nécessaire?

Ces montants serviront surtout à «préparer le terrain» pour amener plus de ressources dans le Nord, dont des infrastructures comme des bases militaires qui accueilleront des avions canadiens.

Le Canada, peu présent dans son hémisphère nord militairement, est également appuyé par les «puissances arctiques» que sont le Danemark, la Norvège et la Suède dans des opérations conjointes, tient à rassurer l'ancien officier Éric Sauvé

Écoutez Éric Sauvé, ancien officier des Forces armées canadiennes, analyser la situation, vendredi, au micro de Frédéric Labelle et de Nathalie Normandeau.

«La guerre dans le Nord, c'est plus de la survie que du combat, si jamais on a à faire ça.»

Éric Sauvé

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