Investissements en infrastructures militaires

Quarante milliards de dollars dans la défense du Grand Nord du Canada, est-ce trop ou simplement nécessaire?

Ces montants serviront surtout à «préparer le terrain» pour amener plus de ressources dans le Nord, dont des infrastructures comme des bases militaires qui accueilleront des avions canadiens.

Le Canada, peu présent dans son hémisphère nord militairement, est également appuyé par les «puissances arctiques» que sont le Danemark, la Norvège et la Suède dans des opérations conjointes, tient à rassurer l'ancien officier Éric Sauvé

Écoutez Éric Sauvé, ancien officier des Forces armées canadiennes, analyser la situation, vendredi, au micro de Frédéric Labelle et de Nathalie Normandeau.