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Hockey
Défaite de 4 à 2 face aux Sharks

«On n'a pas rendu ça assez difficile pour eux» -Lane Hutson

par 98.5

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 14 mars 2026 22:36

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
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et autres

«On n'a pas rendu ça assez difficile pour eux» -Lane Hutson
Les Canadiens ont offert 20 revirements aux Sharks. / La Presse Canadienne

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la défaite des Canadiens contre les Sharks, samedi.

Les déclarations de l'entraineur Martin St-Louis, Mike Matheson et Lane Hutson:

  • Mike Matheson sur sa mise en échec sur Igor Chernyshov:«C'est certain qu'on aime pas voir un gars tomber comme ça et avoir de la difficulté à se relever»;
  • «On les a laissés faire ce qu'il voulait. On n'a pas rendu ça assez difficile pour eux.» -Lane Hutson;
  • «On manquait d'exécution. Les deux équipes ont causé beaucoup de revirements, mais ils ont été capables de profiter de leurs chances» -Martin St-Louis.
  • L'entraineur à propos des deux buts de la ligne bleue: «Il faut qu'on soit capable de bloquer des lancers, de se mettre dans les lignes de tirs»

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