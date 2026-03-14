Défaite de 4 à 2 face aux Sharks

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la défaite des Canadiens contre les Sharks, samedi.
Les déclarations de l'entraineur Martin St-Louis, Mike Matheson et Lane Hutson:
- Mike Matheson sur sa mise en échec sur Igor Chernyshov:«C'est certain qu'on aime pas voir un gars tomber comme ça et avoir de la difficulté à se relever»;
- «On les a laissés faire ce qu'il voulait. On n'a pas rendu ça assez difficile pour eux.» -Lane Hutson;
- «On manquait d'exécution. Les deux équipes ont causé beaucoup de revirements, mais ils ont été capables de profiter de leurs chances» -Martin St-Louis.
- L'entraineur à propos des deux buts de la ligne bleue: «Il faut qu'on soit capable de bloquer des lancers, de se mettre dans les lignes de tirs»