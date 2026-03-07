Le hockey des Canadiens

Jakub Dobes a joué un rôle clé dans la victoire de 4 à 3 des Canadiens face aux Kings, samedi, en réalisant des arrêts importants.

En se basant sur les statistiques de l'équipe et celles du Tchèque, l'analyste Dany Dubé démontre que le gardien recru fait une réelle différence dans les matchs qu'il remporte.

À la lumière de ses récentes performances et des difficultés de Samuel Montembeault, Jakub Dobes doit-il être considéré comme le gardien numéro un de l'équipe?

Écoutez l'analyse d'après-match de Dany Dubé au micro de Louis Jean, samedi, à Bonsoir les sportifs.