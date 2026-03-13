Le temps de jeu du vétéran en chute

Après avoir raté le dernier match, Cole Caufield devrait être en uniforme face aux Sharks de San José et aux Ducks d'Anaheim.

Ce retour au jeu de l'attaquant rappelle la congestion qui commence à se créer à cette position dans l'alignement des Canadiens de Montréal.

Pendant ce temps, le temps de glace de Brendan Gallagher diminue de match en match.

Écoutez le descripteur des matchs du Canadien au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, sur les défis qui attendent le club.