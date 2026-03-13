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Sports
Le temps de jeu du vétéran en chute

«Gallagher amène quelque chose qui ne se calcule pas dans les statistiques»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 mars 2026 17:37

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin McGuire
Martin McGuire
«Gallagher amène quelque chose qui ne se calcule pas dans les statistiques»
L’ailier gauche des Sabres de Buffalo Jordan Greenway (12) et l’ailier droit des Canadiens de Montréal Brendan Gallagher (11) s’échangent quelques mots durant la troisième période du match Canadiens-Sabres du jeudi 15 janvier 2026 à Buffalo. / AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Après avoir raté le dernier match, Cole Caufield devrait être en uniforme face aux Sharks de San José et aux Ducks d'Anaheim.

Ce retour au jeu de l'attaquant rappelle la congestion qui commence à se créer à cette position dans l'alignement des Canadiens de Montréal.

Pendant ce temps, le temps de glace de Brendan Gallagher diminue de match en match.

Écoutez le descripteur des matchs du Canadien au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, sur les défis qui attendent le club.

«Brendan Gallagher amène quelque chose qui ne se calcule pas dans les statistiques, à mon avis [...] Alexandre Texier aussi, mais ça ressemble plus à ce que l'on a déjà dans l'alignement.»

Martin McGuire

Jakub Dobes sera le gardien partant pour le match de samedi face aux Sharks de San José.

L'émission d'avant-match débutera à compter de 18h, samedi et dimanche.

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