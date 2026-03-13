Transit intestinal

Qu'ont en commun l'anxiété, le stress ou encore la dépression? Ils sont directement liés à notre microbiote, un système contenant plus de 100 000 milliards de micro-organismes situés dans nos intestins.

Pour éviter les problèmes de santé, manger beaucoup de fibres est primordial, souligne la docteure Isabelle Huot.

Les fibres agissent en tant qu'agent anti-inflammatoire et les probiotiques ou aliments fermentés sont aussi très bons pour notre corps.

Écoutez Isabelle Huot, docteure en nutrition, autrice et chroniqueuse, donner ses conseils santé à La commission, vendredi.