Politique fédérale
Les libéraux à quelques sièges d’une majorité

Politique fédérale: «Je ne pense pas qu’il va y avoir une élection ce printemps»

par 98.5

0:00
7:35

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 mars 2026 17:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le gouvernement de Mark Carney aura une majorité au Parlement dès le 13 avril. Voilà la prédiction de Dimitri Soudas. 

Le chroniqueur politique se dit convaincu qu’il n’y aura finalement pas d’élections sur la scène fédérale cet automne. 

Une députée néo-démocrate, Lori Idlout, a choisi mardi de passer du côté des libéraux. Trois autres députés conservateurs ont pris la même décision dans les derniers mois. 

Le Parti libéral de Mark Carney est maintenant à deux sièges d’une majorité. 

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant. 

«On peut annoncer avec certitude qu’à partir du 13 avril, Mark Carney aura officiellement une majorité au Parlement. Pourquoi? Parce qu’il y a trois élections partielles et c’est garantie, comme ça ne se peut pas, qu’il va gagner celles en Ontario.»

Dimitri Soudas

Dimitri Soudas croit même qu’un autre député conservateur va joindre les libéraux d'ici les prochaines semaines.

