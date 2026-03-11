Les libéraux à quelques sièges d’une majorité

Le gouvernement de Mark Carney aura une majorité au Parlement dès le 13 avril. Voilà la prédiction de Dimitri Soudas.

Le chroniqueur politique se dit convaincu qu’il n’y aura finalement pas d’élections sur la scène fédérale cet automne.

Une députée néo-démocrate, Lori Idlout, a choisi mardi de passer du côté des libéraux. Trois autres députés conservateurs ont pris la même décision dans les derniers mois.

Le Parti libéral de Mark Carney est maintenant à deux sièges d’une majorité.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant.