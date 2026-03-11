 Aller au contenu
Hockey
Début du match à 19:30

Jacob Fowler de retour devant le filet des Canadiens face aux Sénateurs

par 98.5 | Modifié le 11 mars 2026 à 16:13

Jacob Fowler de retour devant le filet des Canadiens face aux Sénateurs
Après un séjour de deux mois à Laval, Jacob Fowler fait son retour avec le Tricolore. / AP Photo/Heather Khalifa

Après avoir contribué à la victoire des siens il y a près de 24 heures, Jakub Dobeš profitera d'une soirée de repos face aux Sénateurs d'Ottawa. C'est le jeune Jacob Fowler, fraîchement rappelé du Rocket de Laval, qui obtiendra le départ.

Il s'agit d'un retour au sein de l'organisation pour le gardien de 21 ans. Lors de son précédent séjour avec le Tricolore, Fowler a disputé 10 rencontres, affichant une fiche de 4-5-1.

Avec un taux d'efficacité de ,902, il présente d'ailleurs les meilleures statistiques parmi les trois gardiens ayant défendu le filet montréalais cette saison. Notez que Samuel Montembeault agira comme auxiliaire pour ce duel.

La course aux séries se resserre
Le défi ne sera toutefois pas de tout repos pour Fowler et ses coéquipiers. Ils feront face à des Sénateurs toujours au cœur de la lutte pour une place en éliminatoires.

Actuellement, seulement quatre points séparent les Canadiens des Blue Jackets et du 9e rang dans l'Est. De leur côté, les Sénateurs occupent le 10e échelon, accusant un retard de cinq points sur la dernière place donnant accès aux séries.

Écoutez l'avant-match Canadiens-Sénateurs à compter de 18h30 avec Mario Langlois, Martin McGuire et Dany Dubé. Le match débutera à 19h30.

Bon match!
Bon match! · Épisode
Avant-match | Le Tricolore à Ottawa : un test physique et stratégique face aux Sénateurs
0:00 / 4:43

À écouter

«Je ne répondrai pas à 40 questions sur les gardiens» -Martin St-Louis

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

0:00
5:10

Vous aimerez aussi

«Il est incroyable à tous les matchs», Jake Evans louange Mike Matheson
Le hockey des Canadiens
«Il est incroyable à tous les matchs», Jake Evans louange Mike Matheson
0:00
11:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.