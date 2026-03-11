Début du match à 19:30

Après avoir contribué à la victoire des siens il y a près de 24 heures, Jakub Dobeš profitera d'une soirée de repos face aux Sénateurs d'Ottawa. C'est le jeune Jacob Fowler, fraîchement rappelé du Rocket de Laval, qui obtiendra le départ.

Il s'agit d'un retour au sein de l'organisation pour le gardien de 21 ans. Lors de son précédent séjour avec le Tricolore, Fowler a disputé 10 rencontres, affichant une fiche de 4-5-1.

Avec un taux d'efficacité de ,902, il présente d'ailleurs les meilleures statistiques parmi les trois gardiens ayant défendu le filet montréalais cette saison. Notez que Samuel Montembeault agira comme auxiliaire pour ce duel.

La course aux séries se resserre

Le défi ne sera toutefois pas de tout repos pour Fowler et ses coéquipiers. Ils feront face à des Sénateurs toujours au cœur de la lutte pour une place en éliminatoires.

Actuellement, seulement quatre points séparent les Canadiens des Blue Jackets et du 9e rang dans l'Est. De leur côté, les Sénateurs occupent le 10e échelon, accusant un retard de cinq points sur la dernière place donnant accès aux séries.

Écoutez l'avant-match Canadiens-Sénateurs à compter de 18h30 avec Mario Langlois, Martin McGuire et Dany Dubé. Le match débutera à 19h30.