Reportage de Radio-Canada

Société
Épicerie: la politique d’exactitude des prix est-elle toujours respectée?

le 11 mars 2026 15:59

Philippe Cantin
Des erreurs de prix surviennent plus souvent qu'on pourrait le penser dans les épiceries / Adobe Stock

Les épiceries ont toutes une politique d’exactitude des prix, imposée par la loi, mais est-elle toujours respectée?

Depuis 25 ans, au Québec, un épicier doit dédommager un client si le prix d’un aliment à la caisse est plus élevé que celui affiché. 

L’émission L’Épicerie de Radio-Canada s’est penchée sur le sujet. Après s’être promenée dans une vingtaine d'épiceries, l’équipe a pu constater des erreurs de prix dans environ 60 % des supermarchés.

Pire encore, dans 30 % des cas, les détaillants ont refusé d’appliquer la loi. Que faire lorsque cette situation survient? Et surtout, en quoi consiste exactement cette politique?

Écoutez Caroline Lacroix, co-animatrice de l’émission L’Épicerie, parler de ce reportage au micro de Philippe Cantin, mercredi. 

