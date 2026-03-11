Reportage de Radio-Canada

Les épiceries ont toutes une politique d’exactitude des prix, imposée par la loi, mais est-elle toujours respectée?

Depuis 25 ans, au Québec, un épicier doit dédommager un client si le prix d’un aliment à la caisse est plus élevé que celui affiché.

L’émission L’Épicerie de Radio-Canada s’est penchée sur le sujet. Après s’être promenée dans une vingtaine d'épiceries, l’équipe a pu constater des erreurs de prix dans environ 60 % des supermarchés.

Pire encore, dans 30 % des cas, les détaillants ont refusé d’appliquer la loi. Que faire lorsque cette situation survient? Et surtout, en quoi consiste exactement cette politique?

Écoutez Caroline Lacroix, co-animatrice de l’émission L’Épicerie, parler de ce reportage au micro de Philippe Cantin, mercredi.