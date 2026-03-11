 Aller au contenu
Manque de pétrole dans le monde

Fermeture du détroit d'Ormuz: «Je pense que les gens ne sont pas assez inquiets»

le 11 mars 2026 16:40

Philippe Cantin
Le détroit d'Ormuz est paralysé depuis le 1er mars dernier, les pétroliers ne pouvant plus le traverser / La Presse Canadienne / Jonathan Hayward

Il manque de pétrole dans le monde actuellement, souligne le professeur Patrick Gonzalez, et plus la guerre en Iran va durer, plus le prix du baril de pétrole va grimper.

M. Gnzalez souligne que la décision de l'Agence internationale de l'énergie de libérer 400 millions de barils de pétrole n'aura pas un impact du jour au lendemain.

De plus, cette quantité pourrait seulement combler un manque de pétrole sur une période de quatre jours dans le monde, rappelle-t-il.

Écoutez Patrick Gonzalez, professeur agrégé au département d'économique de l'Université Laval, exprimer ses inquiétudes, mercredi, au Québec maintenant.

«Il n'y a pas vraiment de rayons de soleil à l'horizon, c'est très inquiétant. Tant que le détroit d'Ormuz va rester fermé et même s'il fallait qu'il rouvre, on en aurait pour quelques semaines avant que les choses reviennent à la normale.»

Patrick Gonzalez

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

