Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas!, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.
Cette semaine, c'est la chanteuse Martine St-Clair, qui est l'invitée de l'émission Signé Lévesque.
Écoutez l'artiste qui présente son spectacle Émotions à Montréal, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Je trouve qu'il n'y a pas d'aide pour les proches aidants. Moi, j'ai été aidante pour ma mère que j'ai perdue il y a deux ans et je suis aidante pour ma sœur aujourd'hui. Et on se rend compte que quand les aidants tombent au front, il y a plus d'aide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on place la personne? Je trouve qu'on devrait vraiment faire bouger les choses. Pourquoi pas une ligne téléphonique?»