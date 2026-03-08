Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas!, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est la chanteuse Martine St-Clair, qui est l'invitée de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez l'artiste qui présente son spectacle Émotions à Montréal, dimanche, au micro de Denis Lévesque.