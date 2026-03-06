 Aller au contenu
Sports
Date limite des transactions

Kent Hughes n'a pas bougé, bonne ou mauvaise nouvelle pour le CH?

par 98.5

0:00
8:15

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 mars 2026 18:11

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

Kent Hughes n'a pas bougé, bonne ou mauvaise nouvelle pour le CH?
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le suspense aura duré jusqu’à la toute dernière minute, mais les Canadiens de Montréal n’ont finalement pas été en mesure de conclure un échange avant le gel des transactions.

Quel message ce statu quo de l’organisation envoie-t-il aux joueurs et aux partisans? Kent Hughes a toutefois confirmé qu’une transaction est passée près d’être complétée et qu’elle pourrait finalement se concrétiser cet été.

Malgré tout, les partisans du Tricolore gardent espoir de voir l'équipe se tailler une place en séries éliminatoires.

Écoutez l'animateur Jérémie Rainville discuter de cette journée de la date limite des transactions, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Les Aston Martin dangereuses pour leurs pilotes
Les amateurs de sports
Les Aston Martin dangereuses pour leurs pilotes
0:00
8:17
Le CH doit-il chercher un joueur d'impact? «La reconstruction n'est pas finie!»
Le Québec maintenant
Le CH doit-il chercher un joueur d'impact? «La reconstruction n'est pas finie!»
0:00
5:01

