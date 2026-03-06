Le suspense aura duré jusqu’à la toute dernière minute, mais les Canadiens de Montréal n’ont finalement pas été en mesure de conclure un échange avant le gel des transactions.

Quel message ce statu quo de l’organisation envoie-t-il aux joueurs et aux partisans? Kent Hughes a toutefois confirmé qu’une transaction est passée près d’être complétée et qu’elle pourrait finalement se concrétiser cet été.

Malgré tout, les partisans du Tricolore gardent espoir de voir l'équipe se tailler une place en séries éliminatoires.

Écoutez l'animateur Jérémie Rainville discuter de cette journée de la date limite des transactions, vendredi, au micro de Philippe Cantin.