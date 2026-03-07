J'en reviens pas

«Je suis tombée sur cet article de La Presse sur Pierre Lapointe parce que ça fait 20 ans que son album La forêt des mal-aimés a été été lancé. Moi, ça a marqué mon enfance. On écoutait ça en voiture avec mes parents et j'avais douze ans. Je trouve que c'est un artiste vraiment accompli et son univers me fascine. Puis j'écoute encore ses chansons aujourd'hui, parce qu'il y en a sorti énormément au fil des années. Je me dis qu'on est chanceux de pouvoir vieillir avec nos artistes préférés.»