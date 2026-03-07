 Aller au contenu
Société
J'en reviens pas

«On est chanceux de pouvoir vieillir avec nos artistes québécois préférés»

par 98.5

0:00
6:40

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 mars 2026 07:54

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Jean-François Baril
Jean-François Baril

et autres

«On est chanceux de pouvoir vieillir avec nos artistes québécois préférés»
Caroline Bertrand / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité. 

Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

«Je suis tombée sur cet article de La Presse sur Pierre Lapointe parce que ça fait 20 ans que son album La forêt des mal-aimés a été été lancé. Moi, ça a marqué mon enfance. On écoutait ça en voiture avec mes parents et j'avais douze ans. Je trouve que c'est un artiste vraiment accompli et son univers me fascine. Puis j'écoute encore ses chansons aujourd'hui, parce qu'il y en a sorti énormément au fil des années. Je me dis qu'on est chanceux de pouvoir vieillir avec nos artistes préférés.»

Caroline Bertrand

