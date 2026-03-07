Pas de transactions avant la date limite

Malgré ses tentatives, l'organisation des Canadiens de Montréal n'a procédé à aucune transaction avant la date limite qui était fixée à vendredi.
Kent Hughes, directeur général des Canadiens de Montréal, a exprimé sa déception lorsqu'il s'est exprimé sur le sujet devant les médias. Un dossier en particulier à occuper toute l'attention du club pour finalement n'aboutir à aucun accord.
Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs des canadiens de Montréal à Cogeco media, en discuter samedi au micro du chroniqueur sportif Jean-François Baril.
«Ce qui est moche, c'est que le Canadien aurait dû pouvoir stabiliser sa défense. On avait besoin peut-être d'un joueur à caractère défensif, un genre de gars qui reste à la maison, puis on n'est pas allé le chercher. Alors, j'ai hâte de voir comment on va corriger ça, mais il faut absolument redresser la situation aujourd'hui.»