Pas de transactions avant la date limite

Malgré ses tentatives, l'organisation des Canadiens de Montréal n'a procédé à aucune transaction avant la date limite qui était fixée à vendredi.

Kent Hughes, directeur général des Canadiens de Montréal, a exprimé sa déception lorsqu'il s'est exprimé sur le sujet devant les médias. Un dossier en particulier à occuper toute l'attention du club pour finalement n'aboutir à aucun accord.

