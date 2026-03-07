Après la décision en ce sens de l'Australie

Le Canada semble regarder avec intérêt la décision de l'Australie, qui, depuis décembre dernier, interdit l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle en discuter samedi au micro de Denis Lévesque.
«Une règlementation aussi stricte, c'est une première mondiale. Donc c'est un méchant beau laboratoire pour regarder ce qui se passe. Parce que l'Australie, c'est un pays quand même similaire au Canada politiquement. Et Mark Carney, qui est en Asie, dit que l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants doit être examinée.»