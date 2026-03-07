 Aller au contenu
Société
Situation en Iran

Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens au Moyen-Orient

par 98.5

le 7 mars 2026 08:32

Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens au cours de la journée de samedi, dont 180 qui partiront de Dubaï et plusieurs autres vols sont prévus. 

Présentement, 108 000 Canadiens sont inscrits auprès des Ambassades du Canada au Moyen-Orient et 3500 ont demandé de l’aide pour quitter la région.

Écoutez Mehdi Eerahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile, en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Vous êtes censé, quand vous êtes à l'étranger, être inscrit sur une liste consulaire du gouvernement canadien. Alors, en fonction de lieu de départ, des gens aux alentours, de l'urgence du terrain, on communique avec ceux qui peuvent être sélectionnés. Quand le gouvernement donne des préavis et que les personnes sont responsables dans leur sécurité, c'est eux qui payent. Mais quand c'est des avions affrétés, dans la quasi-totalité des cas, c'est le gouvernement qui s'en charge.»

Mehdi Eerahimi

