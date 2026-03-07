Situation en Iran

Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens au cours de la journée de samedi, dont 180 qui partiront de Dubaï et plusieurs autres vols sont prévus.

Présentement, 108 000 Canadiens sont inscrits auprès des Ambassades du Canada au Moyen-Orient et 3500 ont demandé de l’aide pour quitter la région.

Écoutez Mehdi Eerahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile, en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.