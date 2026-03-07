 Aller au contenu
Politique
Frappes en Iran

«Les objectifs changent et on ne sait pas comment ou quand ça pourrait finir»

par 98.5

0:00
9:25

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 mars 2026 08:24

Avec

Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Les objectifs changent et on ne sait pas comment ou quand ça pourrait finir»
Une semaine s'est écoulée depuis le début des frappes israélo-américaines en Iran. / Luis M. Alvarez / The Associated Press

Une semaine s'est écoulée depuis le début des frappes israélo-américaines en Iran. Quel est le portrait actuel de la situation?

Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter samedi au micro de Denis Lévesque.

«Les objectifs ont changé plusieurs fois, et on sait encore moins comment ou quand ça pourrait finir. Aussi, le conflit s'élargit, parce que maintenant, il y a des missiles iraniens qui tombent sur les pays du Golfe, et même possiblement sur le territoire turc ou l'Azerbaïdjan. Troisièmement, le grand gagnant de la semaine, c'est Poutine. Parce que la Russie est comme une station-service avec des missiles. Alors c'est comme de leur dire qu'ils vont faire beaucoup plus d'argent pour la guerre en Ukraine.»

Guillaume Lavoie

Aussi dans cette chronique :

  • Kristi Noem, congédiée
  • Du nouveau dans la saga Epstein

Vous aimerez aussi

Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
Lagacé le matin
Vague de départs à la CAQ: le député Simon Allaire tire sa révérence
0:00
12:52
«On est suffisamment riche pour avoir des places pour tout le monde»
Signé Lévesque
«On est suffisamment riche pour avoir des places pour tout le monde»
0:00
10:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«On est suffisamment riche pour avoir des places pour tout le monde»
Rattrapage
Accès aux CPE pour les demandeurs d'asile
«On est suffisamment riche pour avoir des places pour tout le monde»
Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens au Moyen-Orient
Rattrapage
Situation en Iran
Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens au Moyen-Orient
«Si on entre en séries de cette façon, on va se faire traverser»
Rattrapage
Défaite 5-6 face aux Ducks
«Si on entre en séries de cette façon, on va se faire traverser»
Rachat d'armes à feu : «Seule une minorité pourra y avoir droit»
Rattrapage
Manifestation contre ce programme
Rachat d'armes à feu : «Seule une minorité pourra y avoir droit»
Temps doux : comment préserver la qualité des routes?
Rattrapage
Bilan routier
Temps doux : comment préserver la qualité des routes?
Trump annonce pour samedi de nouvelles frappes sévères en Iran
Rattrapage
Revue de presse
Trump annonce pour samedi de nouvelles frappes sévères en Iran
«On est chanceux de pouvoir vieillir avec nos artistes québécois préférés»
Rattrapage
J'en reviens pas
«On est chanceux de pouvoir vieillir avec nos artistes québécois préférés»
Diabolisation de l’attaque américaine en Iran: «Il y a beaucoup d'hypocrisie»
Rattrapage
Moyen-Orient
Diabolisation de l’attaque américaine en Iran: «Il y a beaucoup d'hypocrisie»
Pierre-Yves Lord prend la barre de l’émission «Le Moment de vérité»
Rattrapage
Programme jeunesse
Pierre-Yves Lord prend la barre de l’émission «Le Moment de vérité»
«Man on the Run»: Paul McCartney après les Beatles
Rattrapage
Un documentaire inédit
«Man on the Run»: Paul McCartney après les Beatles
Aéroports paralysés au Moyen-Orient: «Il y a un effet domino qui se fait sentir»
Rattrapage
Vols annulés et touristes déroutés
Aéroports paralysés au Moyen-Orient: «Il y a un effet domino qui se fait sentir»
«Tab***ak Denis»: l’accident d’un joueur de curling devient viral
Rattrapage
Un balai brisé sur la glace
«Tab***ak Denis»: l’accident d’un joueur de curling devient viral
Passage marquant et émouvant pour Isabelle Brouillette à En direct de l’univers
Rattrapage
30 ans de carrière
Passage marquant et émouvant pour Isabelle Brouillette à En direct de l’univers
Stratégie iranienne: «C'est un manque de jugement absolument spectaculaire»
Rattrapage
L’ayatollah et d’autres responsables tués
Stratégie iranienne: «C'est un manque de jugement absolument spectaculaire»