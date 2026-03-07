Frappes en Iran

Une semaine s'est écoulée depuis le début des frappes israélo-américaines en Iran. Quel est le portrait actuel de la situation?
Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter samedi au micro de Denis Lévesque.
«Les objectifs ont changé plusieurs fois, et on sait encore moins comment ou quand ça pourrait finir. Aussi, le conflit s'élargit, parce que maintenant, il y a des missiles iraniens qui tombent sur les pays du Golfe, et même possiblement sur le territoire turc ou l'Azerbaïdjan. Troisièmement, le grand gagnant de la semaine, c'est Poutine. Parce que la Russie est comme une station-service avec des missiles. Alors c'est comme de leur dire qu'ils vont faire beaucoup plus d'argent pour la guerre en Ukraine.»
Aussi dans cette chronique :
- Kristi Noem, congédiée
- Du nouveau dans la saga Epstein