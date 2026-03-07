 Aller au contenu
Hockey
Défaite 5-6 face aux Ducks

«Si on entre en séries de cette façon, on va se faire traverser»

Signé Lévesque

le 7 mars 2026 07:58

Jean-François Baril
Denis Lévesque
Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 5-6, vendredi soir, face aux Ducks d'Anaheim. / Kyusung Gong / The Associated Press

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 5-6, vendredi soir, face aux Ducks d'Anaheim.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre samedi au micro de l'émission Signé Lévesque.

«Ce sont des équipes talentueuses portées vers l'attaque et les Canadiens aussi. Et là, on s'échange des buts, mais beaucoup trop à mon avis. Les Canadiens vont devoir resserrer ça, parce que si on entre en séries de cette façon-là, on va se faire traverser, c'est sûr et certain.»

Jean-François Baril

