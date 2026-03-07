Chronique culturelle

 Aller au contenu
Le CD pourrait-il connaître un retour en force?

le 7 mars 2026 08:55

Avec

Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Tout comme le vinyle, le CD pourrait-il connaître un retour en force? / Elenathewise / Adobe Stock

Tout comme le vinyle, le CD pourrait-il connaître un retour en force? Un article récent du Journal de Montréal s'est penché sur le sujet.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque. 

