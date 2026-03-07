Chronique culturelle

Tout comme le vinyle, le CD pourrait-il connaître un retour en force? Un article récent du Journal de Montréal s'est penché sur le sujet.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.
Tout comme le vinyle, le CD pourrait-il connaître un retour en force? Un article récent du Journal de Montréal s'est penché sur le sujet.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.