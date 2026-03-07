Une majorité veut la fin du changement d'heure

C'est ce dimanche le 8 mars que le Québec avancera l'heure, un choix qui dérange de nombreuses personnes. Faudrait-il arrêter de changer d'heure au Québec, comme l'ont fait certaines provinces canadiennes?
Un sondage mené par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, révèle que 92 % des 200 000 répondants souhaitent abolir le changement d'heure, et 75 % préfèrent rester à l'heure d'été.
«Le ministre de la Justice dispose de ce sondage-là, depuis deux ans, et il est assis dessus. Il nous répond qu'il consulte des experts en santé et en économie. Mais ces experts ont la vision tunnel. Il faut qu'ils regardent globalement. Si 75 % des gens lui disent qu'ils veulent l'heure d'été parce que dans notre vie familiale, ils vont en profiter, qu'est-ce qu'il attend pour le faire?»