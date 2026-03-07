Une majorité veut la fin du changement d'heure

C'est ce dimanche le 8 mars que le Québec avancera l'heure, un choix qui dérange de nombreuses personnes. Faudrait-il arrêter de changer d'heure au Québec, comme l'ont fait certaines provinces canadiennes?

Un sondage mené par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, révèle que 92 % des 200 000 répondants souhaitent abolir le changement d'heure, et 75 % préfèrent rester à l'heure d'été.

