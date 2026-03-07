 Aller au contenu
Société
Une majorité veut la fin du changement d'heure

Garder l'heure d'été : «Qu'est-ce que Jolin-Barrette attend pour le faire?»

par 98.5

0:00
8:34

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 mars 2026 10:27

Avec

Myriam Ségal
Myriam Ségal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Garder l'heure d'été : «Qu'est-ce que Jolin-Barrette attend pour le faire?»
C'est ce dimanche le 8 mars que le Québec avance l'heure, un choix qui dérange de nombreuses personnes. / Nuttapong punna / Adobe Stock

C'est ce dimanche le 8 mars que le Québec avancera l'heure, un choix qui dérange de nombreuses personnes. Faudrait-il arrêter de changer d'heure au Québec, comme l'ont fait certaines provinces canadiennes?

Un sondage mené par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, révèle que 92 % des 200 000 répondants souhaitent abolir le changement d'heure, et 75 % préfèrent rester à l'heure d'été.

Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal se pencher sur le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Le ministre de la Justice dispose de ce sondage-là,  depuis deux ans, et il est assis dessus. Il nous répond qu'il consulte des experts en santé et en économie. Mais ces experts ont la vision tunnel. Il faut qu'ils regardent globalement. Si 75 % des gens lui disent qu'ils veulent l'heure d'été parce que dans notre vie familiale, ils vont en profiter, qu'est-ce qu'il attend pour le faire?»

Myriam Ségal

Vous aimerez aussi

Trump annonce pour samedi de nouvelles frappes sévères en Iran
Signé Lévesque
Trump annonce pour samedi de nouvelles frappes sévères en Iran
0:00
4:48
Quelle est l'histoire de la cabane à sucre ?
Signé Lévesque
Quelle est l'histoire de la cabane à sucre ?
0:00
7:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Si ça se prolonge, c'est très mauvais pour les États-Unis et pour Trump»
Rattrapage
Frappes en Iran
«Si ça se prolonge, c'est très mauvais pour les États-Unis et pour Trump»
Nouvelle version de Youngblood : «Les enjeux sociaux sont plus de l'avant»
Rattrapage
Chronique culturelle
Nouvelle version de Youngblood : «Les enjeux sociaux sont plus de l'avant»
Quelle est l'histoire de la cabane à sucre ?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'histoire de la cabane à sucre ?
Frappes israélo-américaines en Iran : beaucoup d'incertitude pour les voyageurs
Rattrapage
Chronique voyage
Frappes israélo-américaines en Iran : beaucoup d'incertitude pour les voyageurs
«Tous mes rêves sont focalisés sur mes enfants» -Marc Dupré
Rattrapage
En tournée pour présenter son nouvel album
«Tous mes rêves sont focalisés sur mes enfants» -Marc Dupré
«Le Canadien aurait dû pouvoir stabiliser sa défense» -Martin McGuire
Rattrapage
Pas de transactions avant la date limite
«Le Canadien aurait dû pouvoir stabiliser sa défense» -Martin McGuire
«On est suffisamment riche pour avoir des places pour tout le monde»
Rattrapage
Accès aux CPE pour les demandeurs d'asile
«On est suffisamment riche pour avoir des places pour tout le monde»
Pas de réseaux sociaux avant 16 ans : «Carney dit que ça doit être examiné»
Rattrapage
Après la décision en ce sens de l'Australie
Pas de réseaux sociaux avant 16 ans : «Carney dit que ça doit être examiné»
Le CD pourrait-il connaître un retour en force?
Rattrapage
Chronique culturelle
Le CD pourrait-il connaître un retour en force?
Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens au Moyen-Orient
Rattrapage
Situation en Iran
Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens au Moyen-Orient
«Les objectifs changent et on ne sait pas comment ou quand ça pourrait finir»
Rattrapage
Frappes en Iran
«Les objectifs changent et on ne sait pas comment ou quand ça pourrait finir»
«Le but ce n'est pas d'éliminer quelqu'un, puis j'ai aimé ça»
Rattrapage
Télé-réalité Hors réseau
«Le but ce n'est pas d'éliminer quelqu'un, puis j'ai aimé ça»
«Si on entre en séries de cette façon, on va se faire traverser»
Rattrapage
Défaite 5-6 face aux Ducks
«Si on entre en séries de cette façon, on va se faire traverser»
Rachat d'armes à feu : «Seule une minorité pourra y avoir droit»
Rattrapage
Manifestation contre ce programme
Rachat d'armes à feu : «Seule une minorité pourra y avoir droit»