Date limite des échanges

Les Canadiens de Montréal n’ont fait aucun changement dans leur masse salariale vendredi, date limite pour effectuer des transactions au sein de la Ligue nationale de hockey.

Parmi les échanges marquants, on retient le départ de Brayden Schenn, capitaine des Blues de St-Louis, aux Islanders contre Jonathan Drouin, le jeune gardien Marcus Gidlöf et un choix de première et de troisième ronde.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier faire le point sur les transactions marquantes, vendredi, au micro de Philippe Cantin.