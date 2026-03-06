 Aller au contenu
À deux semaines de la sortie d'un film sur lui

Michael Jackson fait l'objet d'une nouvelle poursuite pour agressions sexuelles

Le Québec maintenant

le 6 mars 2026 16:46

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

Michael Jackson fait l'objet d'une nouvelle poursuite pour agressions sexuelles
Michael Jackson / La Presse Canadienne / AP Photo / Seth Wenig

La succession de Michael Jackson est éclaboussée une fois de plus: elle fait l'objet d'une nouvelle poursuite pour agressions sexuelles envers quatre enfants.

Cette nouvelle affaire arrive à deux semaines de la sortie d'un film sur Michael Jackson, censé être un blockbuster, comme le souligne le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud.

Écoutez le correspondant à Los Angeles, Henry Arnaud, dévoiler les dessous de ce sujet dans la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, vendredi, au Québec maintenant.

  • Donald Trump lui aussi accusé d'agression sexuelle sur une mineure après le dévoilement de nouveaux documents dans l'affaire Epstein.

