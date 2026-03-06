À deux semaines de la sortie d'un film sur lui

La succession de Michael Jackson est éclaboussée une fois de plus: elle fait l'objet d'une nouvelle poursuite pour agressions sexuelles envers quatre enfants.
Cette nouvelle affaire arrive à deux semaines de la sortie d'un film sur Michael Jackson, censé être un blockbuster, comme le souligne le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud.
Autre sujet abordé
- Donald Trump lui aussi accusé d'agression sexuelle sur une mineure après le dévoilement de nouveaux documents dans l'affaire Epstein.