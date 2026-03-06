Nouvel album pour l'artiste britannique

Kiss All the Time. Disco, Occasionally est le nouvel album du chanteur britannique Harry Styles.

Contrairement à ce que laisse entendre son nom, cet album et ses chansons sont davantage à saveur électro que disco, explique la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

Elle comprend mal où s'en va Harry Styles avec cette nouvelle oeuvre malgré sa première position sur Apple Music moins de 24 heures après sa sortie.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, dévoiler les nouvelles chansons à l'émission Le Québec maintenant.

