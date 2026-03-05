Interventions militaires au Moyen-Orient

Stéphane Roussel, expert en relations internationales, tempère les inquiétudes soulevées par les déclarations du premier ministre Carney sur une éventuelle implication militaire canadienne contre l'Iran.

Selon lui, Carney s'adresse à un auditoire international, notamment européen, pour réaffirmer le rôle du Canada comme puissance moyenne.

Roussel juge qu'une participation directe aux côtés des États-Unis et d'Israël serait un «suicide politique», rappelant les manifestations massives de 2003 contre la guerre en Irak.

Écoutez Stéphane Roussel, professeur titulaire à L’ENAP, expliquer le tout, jeudi à La commission.