L'inquiétante ouverture du gouvernement Carney

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analysent les impacts majeurs du conflit actuel impliquant l'Iran, Israël et le Liban.

La crise provoque une flambée du prix du diesel, qui franchit le cap des 2,00 $ le litre, menaçant directement les secteurs du transport et de l'alimentation.

Sur le plan politique, les duo dénonce l'impérialisme américain et s'inquiète de la position du premier ministre Carney, qui n'exclut pas une intervention militaire canadienne.

Enfin, l'alarme est sonnée concernant le Liban, où le ministre des Finances israélien menace Beyrouth d'une dévastation comparable à celle subie par Gaza, provoquant un vent de panique et d'évacuations.

Écoutez la discussion des Commissaires Nathalie Normadeau et Luc Ferrandez sur les tensions au Moyen-Orient, jeudi midi.