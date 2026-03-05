 Aller au contenu
Politique internationale
L'inquiétante ouverture du gouvernement Carney

Bombes au Liban: Beyrouth craint une dévastation similaire à Gaza

par 98.5

0:00
6:44

Entendu dans

La commission

le 5 mars 2026 12:36

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Bombes au Liban: Beyrouth craint une dévastation similaire à Gaza
De la fumée s'élève à la suite d'une frappe aérienne israélienne dans la Dahiyeh, la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le mardi 3 mars 2026. / AP Photo/Hassan Ammar

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analysent les impacts majeurs du conflit actuel impliquant l'Iran, Israël et le Liban.

La crise provoque une flambée du prix du diesel, qui franchit le cap des 2,00 $ le litre, menaçant directement les secteurs du transport et de l'alimentation.

Sur le plan politique, les duo dénonce l'impérialisme américain et s'inquiète de la position du premier ministre Carney, qui n'exclut pas une intervention militaire canadienne.

Enfin, l'alarme est sonnée concernant le Liban, où le ministre des Finances israélien menace Beyrouth d'une dévastation comparable à celle subie par Gaza, provoquant un vent de panique et d'évacuations.

Écoutez la discussion des Commissaires Nathalie Normadeau et Luc Ferrandez sur les tensions au Moyen-Orient, jeudi midi. 

Vous aimerez aussi

Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
Lagacé le matin
Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
0:00
19:42
Prix du pétrole: «La Russie est le principal bénéficiaire» -Mathieu Dion
La commission
Prix du pétrole: «La Russie est le principal bénéficiaire» -Mathieu Dion
0:00
6:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Si la crise continue, on pourrait voir un impact sur les prix à l'épicerie»
Rattrapage
Conflit américano-israélo-iranien
«Si la crise continue, on pourrait voir un impact sur les prix à l'épicerie»
Deux navires québécois sont bloqués au Moyen-Orient
Rattrapage
Sécurité maritime
Deux navires québécois sont bloqués au Moyen-Orient
Le premier ministre espagnol tient tête à Trump: un acte de bravoure salué
Rattrapage
Bonne nouvelles de la journée
Le premier ministre espagnol tient tête à Trump: un acte de bravoure salué
Vers une certification officielle pour le fromage en grains
Rattrapage
Apellation contrôlée du fromage à poutine
Vers une certification officielle pour le fromage en grains
Opossums et nouvelles espèces: le Québec face au réchauffement climatique
Rattrapage
Biodiversité en mutation
Opossums et nouvelles espèces: le Québec face au réchauffement climatique
14 000 visites mystères de l'OQLF dans les commerces québécois
Rattrapage
Langue française
14 000 visites mystères de l'OQLF dans les commerces québécois
Désertion en médecine familiale: 150 postes de résidents vacants au Québec
Rattrapage
Crise des effectifs
Désertion en médecine familiale: 150 postes de résidents vacants au Québec
Prix du pétrole: «La Russie est le principal bénéficiaire» -Mathieu Dion
Rattrapage
Guerre en Iran
Prix du pétrole: «La Russie est le principal bénéficiaire» -Mathieu Dion
«Les institutions américaines résisteront aux dérives de Trump» -John Parisella
Rattrapage
Guerre en Iran et élections aux États-Unis
«Les institutions américaines résisteront aux dérives de Trump» -John Parisella
Le biscuit chinois de Christine Fréchette
Rattrapage
Bonne ou mauvaise fortune?
Le biscuit chinois de Christine Fréchette
Le biscuit chinois de Bernard Drainville
Rattrapage
Bonne ou mauvaise fortune?
Le biscuit chinois de Bernard Drainville
«Ce n'est pas en organisant un référendum qu'on va aider à calmer le jeu»
Rattrapage
Vidéo
Candidate à la chefferie de la CAQ
«Ce n'est pas en organisant un référendum qu'on va aider à calmer le jeu»
Regarder18:14Luc Ferrandez
«L'État ne fonctionne pas comme il devrait» -Bernard Drainville
Rattrapage
Course à la CAQ
«L'État ne fonctionne pas comme il devrait» -Bernard Drainville
Le Canada en leader des moyennes puissances: la stratégie Carney
Rattrapage
Le premier ministre en tournée mondiale
Le Canada en leader des moyennes puissances: la stratégie Carney