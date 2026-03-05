 Aller au contenu
Politique internationale
Sécurité maritime

Deux navires québécois sont bloqués au Moyen-Orient

par 98.5

0:00
7:19

Entendu dans

La commission

le 5 mars 2026 12:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Deux navires québécois sont bloqués au Moyen-Orient
La commission / Cogeco Média

Deux navires de l'armateur québécois Groupe Desgagnés sont actuellement immobilisés dans le golfe Persique en raison des tensions géopolitiques et du blocage du détroit d'Ormuz.

Serge Le Guellec, PDG de l'entreprise, précise que les 32 membres d'équipage sont en sécurité, disposent de vivres suffisants et restent en contact avec leurs proches via Internet.

Spécialisée dans le transport de colis lourds et de marchandises industrielles, l'entreprise réassigne ses navires à l'international durant l'hiver avant leur retour dans l'Arctique canadien pour l'été.

Un retour au pays n'est pas envisagé avant le mois de mai.

Écoutez Serge Le Guellec, PDG Transport Desgagnés, expliquer le tout jeudi à La commission

Vous aimerez aussi

Grosse soirée de primaires au Texas
Le Québec maintenant
Grosse soirée de primaires au Texas
0:00
7:20
Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
Lagacé le matin
Les Libanais craignent une autre invasion isréalienne
0:00
19:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Bombes au Liban: Beyrouth craint une dévastation similaire à Gaza
Rattrapage
L'inquiétante ouverture du gouvernement Carney
Bombes au Liban: Beyrouth craint une dévastation similaire à Gaza
Le premier ministre espagnol tient tête à Trump: un acte de bravoure salué
Rattrapage
Bonne nouvelles de la journée
Le premier ministre espagnol tient tête à Trump: un acte de bravoure salué
Vers une certification officielle pour le fromage en grains
Rattrapage
Apellation contrôlée du fromage à poutine
Vers une certification officielle pour le fromage en grains
Opossums et nouvelles espèces: le Québec face au réchauffement climatique
Rattrapage
Biodiversité en mutation
Opossums et nouvelles espèces: le Québec face au réchauffement climatique
14 000 visites mystères de l'OQLF dans les commerces québécois
Rattrapage
Langue française
14 000 visites mystères de l'OQLF dans les commerces québécois
Désertion en médecine familiale: 150 postes de résidents vacants au Québec
Rattrapage
Crise des effectifs
Désertion en médecine familiale: 150 postes de résidents vacants au Québec
Prix du pétrole: «La Russie est le principal bénéficiaire» -Mathieu Dion
Rattrapage
Guerre en Iran
Prix du pétrole: «La Russie est le principal bénéficiaire» -Mathieu Dion
«Les institutions américaines résisteront aux dérives de Trump» -John Parisella
Rattrapage
Guerre en Iran et élections aux États-Unis
«Les institutions américaines résisteront aux dérives de Trump» -John Parisella
Le biscuit chinois de Christine Fréchette
Rattrapage
Bonne ou mauvaise fortune?
Le biscuit chinois de Christine Fréchette
Le biscuit chinois de Bernard Drainville
Rattrapage
Bonne ou mauvaise fortune?
Le biscuit chinois de Bernard Drainville
«Ce n'est pas en organisant un référendum qu'on va aider à calmer le jeu»
Rattrapage
Vidéo
Candidate à la chefferie de la CAQ
«Ce n'est pas en organisant un référendum qu'on va aider à calmer le jeu»
Regarder18:14Luc Ferrandez
«L'État ne fonctionne pas comme il devrait» -Bernard Drainville
Rattrapage
Course à la CAQ
«L'État ne fonctionne pas comme il devrait» -Bernard Drainville
Le Canada en leader des moyennes puissances: la stratégie Carney
Rattrapage
Le premier ministre en tournée mondiale
Le Canada en leader des moyennes puissances: la stratégie Carney
Sondage Léger: 74 % des Québécois jugent que le Québec va mal
Rattrapage
Intentions de vote, coûts de la vie
Sondage Léger: 74 % des Québécois jugent que le Québec va mal