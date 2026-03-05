Sécurité maritime

Deux navires de l'armateur québécois Groupe Desgagnés sont actuellement immobilisés dans le golfe Persique en raison des tensions géopolitiques et du blocage du détroit d'Ormuz.

Serge Le Guellec, PDG de l'entreprise, précise que les 32 membres d'équipage sont en sécurité, disposent de vivres suffisants et restent en contact avec leurs proches via Internet.

Spécialisée dans le transport de colis lourds et de marchandises industrielles, l'entreprise réassigne ses navires à l'international durant l'hiver avant leur retour dans l'Arctique canadien pour l'été.

Un retour au pays n'est pas envisagé avant le mois de mai.

Écoutez Serge Le Guellec, PDG Transport Desgagnés, expliquer le tout jeudi à La commission.