Société
Les nouvelles en rafale

«Veux-tu me dire ce que Mark Zuckerberg fait avec cinq résidences?»

La commission

le 5 mars 2026 13:59

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Mark Zuckerberg en février 2026. / AP Photo/Ryan Sun

Mark Zuckerberg, le fondateur et grand patron du géant du web Meta, a fait l'acquisition d'un manoir sur une île interdite au public dans la région de Miami.

L'achat de cette cinquième propriété fait réagir les animateurs de La commission.

La vente du manoir pour la modique somme de 232 M$ canadiens serait la plus onéreuse jamais réalisée à Miami.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des achats du créateur de Facebook lors de leur survol de l'actualité, jeudi, à La commission.

Autres sujets abordés:

  • Donald Trump congédie la Secrétaire de la Défense intérieure, Kristi Noem;
  • Le Québec se commémore la tempête du siècle de 1971.

