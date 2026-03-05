Les nouvelles en rafale

Mark Zuckerberg, le fondateur et grand patron du géant du web Meta, a fait l'acquisition d'un manoir sur une île interdite au public dans la région de Miami.

L'achat de cette cinquième propriété fait réagir les animateurs de La commission.

La vente du manoir pour la modique somme de 232 M$ canadiens serait la plus onéreuse jamais réalisée à Miami.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des achats du créateur de Facebook lors de leur survol de l'actualité, jeudi, à La commission.