Malgré un déficit record

Un récent sondage Léger-Le Journal-TVA dévoile que 61 % des répondants sont ouverts à ce que l'on garde le niveau d'imposition actuel stable, quitte à couper dans les services offerts par l'État. Seules 14% des personnes sondées seraient prêts à payer plus d'impôts pour maintenir l'offre de service telle quelle.

Ce sondage arrive dans un contexte où le ministre des Finances, Eric Girard, doit livrer sous peu son budget pour la prochaine année financière, le tout alors que le gouvernement fait face à un manque à gagner de près de 12,5 milliards de dollars.

Quelles décisions difficiles devra prendre le ministre des Finances du Québec?

Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau posent la question au principal intéressé.

