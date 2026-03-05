 Aller au contenu
Malgré un déficit record

«Les finances du Québec sont en ordre», assure le ministre Eric Girard

le 5 mars 2026 13:28

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Eric Girard affirme que la situation budgétaire du Québec est sous-contrôle. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Un récent sondage Léger-Le Journal-TVA dévoile que 61 % des répondants sont ouverts à ce que l'on garde le niveau d'imposition actuel stable, quitte à couper dans les services offerts par l'État. Seules 14% des personnes sondées seraient prêts à payer plus d'impôts pour maintenir l'offre de service telle quelle.

Ce sondage arrive dans un contexte où le ministre des Finances, Eric Girard, doit livrer sous peu son budget pour la prochaine année financière, le tout alors que le gouvernement fait face à un manque à gagner de près de 12,5 milliards de dollars.

Quelles décisions difficiles devra prendre le ministre des Finances du Québec?

Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau posent la question au principal intéressé.

Écoutez le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, faire le point sur l'état économique de la province, ce jeudi à l'émission La Commission.

«Après une pandémie et une crise d'inflation associée justement à l'invasion de l'Ukraine et aux tarifs de Donald Trump... De n'avoir qu'un déficit de 1 % du PIB, ça veut dire que les finances publiques du Québec sont en ordre.»

Eric Girard

