Société
Aimez-vous les petites bestioles?

La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste

par 98.5

0:00
11:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 mars 2026 09:58

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
Avez-vous eu une «période insecte», pendant votre enfance? / Adobe Stock / kathomenden

Les gens s'intéressent de plus en plus aux insectes, ce qui réjouit l'expert des bestioles Étienne Normandin.

L'amour des insectes débute dès le plus jeune âge entre 5 et 15 ans, ce qu'on appelle la «période insecte», où les enfants vont commencer à aller toucher et découvrir les petites bêtes.

Qu'est-ce qui explique cet engouement?

Saviez-vous qu'il existe plus de 25 000 espèces d'insectes dans le monde?

Écoutez Étienne Normandin, entomologiste et auteur du livre «100 bestioles 1000 pattes» raconter l'amour des insectes au micro de Catherine Brisson, à Lagacé le matin.

«Les gens se sont vraiment tournés vers ça, les papillons... Les gens sont capables de nommer quoi, dix marques d'automobile? C'est fou si on n'est pas capable de nommer trois espèces de papillons au Québec.»

Étienne Normandin

