Aimez-vous les petites bestioles?

Les gens s'intéressent de plus en plus aux insectes, ce qui réjouit l'expert des bestioles Étienne Normandin.

L'amour des insectes débute dès le plus jeune âge entre 5 et 15 ans, ce qu'on appelle la «période insecte», où les enfants vont commencer à aller toucher et découvrir les petites bêtes.

Qu'est-ce qui explique cet engouement?

Saviez-vous qu'il existe plus de 25 000 espèces d'insectes dans le monde?

Écoutez Étienne Normandin, entomologiste et auteur du livre «100 bestioles 1000 pattes» raconter l'amour des insectes au micro de Catherine Brisson, à Lagacé le matin.