Les complotistes y voient un sosie

L'actuer amércian Jim Carrey et son discours en français à la cérémonie des Césars a provoqué la risée des complotistes.

Ces derniers disent avoir vu un sosie sur scène, alors que Jim Carrey a réellement fait cette déclaration.

Le responsable des Césars a même dû faire une sortie publique pour confirmer que l'artiste n'était pas un clône ou un autre acteur déguisé.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, expliquer la controverse à Lagacé le matin, animé par Catherine Brisson, mardi.