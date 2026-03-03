Utilisation à des fins dangeureuses

L'animateur et chroniqueur Luc Ferrandez alerte contre l'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle.
Il donne l'exemple de l’entreprise Anthropique et son outil Claude, qui a refusé à l'armée américaine et à Donald Trump de générer des attaques sans aucune intervention humaine.
Le président américain et ses soldats ont aussi demandé à avoir des caméras qui identifient les personnes qui circulent à proximité.
«C'est l'écart entre la science fiction et la réalité qui vient de s'amenuiser énormément [...] Trump et l'armée américaine sont allés vers d'autres entreprises concurrentes qui, elles, ont accepté le contrat. Donc voilà, c'est là qu'on en est.»