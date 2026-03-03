Utilisation à des fins dangeureuses

L'animateur et chroniqueur Luc Ferrandez alerte contre l'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle.

Il donne l'exemple de l’entreprise Anthropique et son outil Claude, qui a refusé à l'armée américaine et à Donald Trump de générer des attaques sans aucune intervention humaine.

Le président américain et ses soldats ont aussi demandé à avoir des caméras qui identifient les personnes qui circulent à proximité.

Écoutez le coup de gueule de l'animateur Luc Ferrandez, mardi, à l'émission Lagacé le matin avec Catherine Brisson.