L’ayatollah et d’autres responsables tués

Après la mort du chef suprême iranien, l’ayatollah Khamenei, les gardiens de la Révolution au pouvoir ont annoncé que son successeur sera désigné d’ici deux jours.

Si le président américain Donald Trump a invité la population à reprendre le pouvoir, plusieurs spécialistes doutent que cela soit possible dans un pays qui n’a connu que le régime islamiste dans son histoire récente.

