Détrait d'Ormuz touché

Alors que les affrontements se poursuivent entre l’Iran et plusieurs pays du Moyen-Orient, plusieurs observateurs craignent des retombées économiques importantes sur le marché international.

Tout indique que le prix du baril de pétrole sera touché par ce conflit majeur.

Écoutez le chroniqueur financier Alexandre Leblond faire le point à ce sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Si l’Iran n’est pas le plus gros producteur de pétrole dans le monde, il explique que c’est la situation dans le détroit d’Ormuz, par où transitent les barils, qui sera à surveiller.