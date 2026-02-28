Intervention américaine en Iran

Le président Donald Trump a invité la population iranienne à reprendre le pouvoir des mains des mollahs à la fin des bombardements sur le pays.

Des manifestations avaient déjà eu lieu en ce sens au début du mois de janvier, mais elles avaient été fortement réprimées et 50 000 personnes seraient décédées en y participant.

Écoutez Justin Massie, professeur en science politique à l’UQAM et codirecteur du Réseau d’analyse stratégique, analyser la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Selon lui, le succès de l’opération se base sur plusieurs facteurs, notamment sur, la réaction du peuple irannien, le succès des frappes américaines, mais aussi sur la possible rébellion des forces de l'ordre sur place.