Hockey
Victoire convaincante de 6 à 2

«C'est un match qui correspond plus à nos standards» - Martin St-Louis

par 98.5

0:00
4:25

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 28 février 2026 22:33

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«C'est un match qui correspond plus à nos standards» - Martin St-Louis
Martin St-Louis est satisfait de comment son équipe a géré le match face aux Capitals. / La Presse Canadienne

Écoutez le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Capitals, samedi soir.

Les déclarations de Martin St-Louis:

  • «C'est un match qui correspond plus à nos standards»;
  • «J'ai aimé comment on s'est battu. On était là. On a été opportuniste lorsqu'on a eu des chances de marquer»;
  • «Ce que j'ai le plus aimé, c'est comment on a géré la troisième période, comparé au dernier match. On a continué à jouer en troisième. Je suis fier du groupe.»
  • Sur le temps d'arrêt demandé en fin de rencontre: «Nick était très fatigué. Il avait eu une longue présence juste avant. C'était encore un match et je voulais qu'on puisse sécuriser le match avec un but, tout en étant calculé.»

