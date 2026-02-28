Victoire convaincante de 6 à 2

Écoutez le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Capitals, samedi soir.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «C'est un match qui correspond plus à nos standards»;
- «J'ai aimé comment on s'est battu. On était là. On a été opportuniste lorsqu'on a eu des chances de marquer»;
- «Ce que j'ai le plus aimé, c'est comment on a géré la troisième période, comparé au dernier match. On a continué à jouer en troisième. Je suis fier du groupe.»
- Sur le temps d'arrêt demandé en fin de rencontre: «Nick était très fatigué. Il avait eu une longue présence juste avant. C'était encore un match et je voulais qu'on puisse sécuriser le match avec un but, tout en étant calculé.»