Le documentaire d'Enquête présenté jeudi soir à Radio-Canada sera consacré à la maltraitance des animaux exotiques au Québec.

Plusieurs cas de cruauté animale, de taxidermie illégale ou encore de négligence y sont rapportés, notamment au zoo de Saint-Édouard en Mauricie.

Tous ces exemples mettent en évidence la faiblesse de la réglementation provinciale face à ces sévices.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp présenter ce reportage édifiant, jeudi, à l’émission de Philippe Cantin.