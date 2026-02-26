Ce sera la soirée québécoise au Centre Bell, avant la rencontre entre le Tricolore et les Islanders de New York.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier à ce sujet, au micro de Philippe Cantin, jeudi au Québec maintenant.
Les sujets discutés
- L’équipe de programmation des Francos de Montréal a compilé une liste de lecture 100 % québécoise pour se mettre dans l’ambiance en vue du match Canadiens-Islanders;
- Les étonnants Islanders sont au Centre Bell: Matthew Schaefer et Ivan Demidov, en lice pour le titre de recrue de l'année, seront sur la même patinoire;
- La Victoire est en action jeudi soir, mais vraisemblablement sans Marie-Philip Poulin;
- Félix-Auger Aliassime en demi-finales à Dubai;
- Max Scherzer est de retour avec les Blue Jays.