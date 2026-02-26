Éclaircir les événements précédant le drame

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mené plusieurs perquisitions ce jeudi en lien avec la mort tragique de Nooran Rezayi, l'adolescent de 15 ans tué par un policier à Longueuil en septembre dernier.

Cette enquête, distincte de celle du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) qui porte sur l'intervention policière, vise à comprendre les raisons du rassemblement de jeunes ce jour-là.

Neuf adresses sur la Rive-Sud ont été visitées pour déterminer si des crimes ont été commis avant l'arrivée des agents.

Les résultats seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

