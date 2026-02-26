Arnaque Web

Une nouvelle forme de fraude particulièrement insidieuse sévit sur le web: l'arnaque aux mentions «J'aime».

Les victimes reçoivent des offres, souvent par SMS ou réseaux sociaux, proposant d'être payées pour effectuer des tâches simples comme noter des films ou aimer des vidéos.

Comme l'explique Andréanne Bergeron, l'efficacité du stratagème repose sur un premier paiement réel qui met la victime en confiance.

Par la suite, les fraudeurs utilisent des techniques de «gamification» et de pression psychologique pour inciter les gens à réinvestir leur propre argent afin de «débloquer» des gains supérieurs, qui ne seront jamais versés.

Écoutez Andréanne Bergeron, professeure associée à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, expliquer le tout, jeudi au Québec maintenant.