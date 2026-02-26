Huit Québécois sur dix veulent les garder

Bruno Marchand, réagit vivement à un sondage Léger révélant que 80% des Québécois souhaitent le maintien des travailleurs étrangers au sein de la province.

Déplorant la «partie de ping-pong» politique entre Québec et Ottawa, le maire de Québec et porte-parole de l’UMQ souligne l’insécurité humaine et économique générée par les délais de traitement des permis.

Il rappelle que ces travailleurs, déjà intégrés, occupent des postes cruciaux dans la santé, l'éducation et la restauration, et que leur départ potentiel serait un désastre pour les services publics et les entreprises locales.

