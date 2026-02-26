Les Islanders de Patrick Roy sont en ville

De retour après la pause des Jeux de Milan, Martin McGuire se joint à l'équipe de La Commission pour analyser les 25 derniers matchs du Canadien de Montréal.

Avec un calendrier chargé de 17 rencontres en cinq semaines, le Tricolore doit impérativement protéger son mince coussin de trois points pour sécuriser sa place en séries.

McGuire souligne que l'entraîneur Martin St-Louis met l'accent sur la discipline défensive et la constance.

Ce dernier a d'ailleurs pris la décision de retirer Zachary Bolduc de l'alignement pour le match contre les Islanders.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, jeudi à La commission.