Politique
La commission

Hydro-Québec, déneigement et souveraineté

par 98.5

0:00
6:29

Entendu dans

La commission

le 26 février 2026 12:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Hydro-Québec, déneigement et souveraineté
La commission / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez brassent l'actualité québécoise avec leur franchise habituelle.

Le duo analyse d'abord les résultats financiers d'Hydro-Québec, qui affiche un bénéfice net de 2,9 milliards $, une manne essentielle pour les services publics.

La discussion bifurque ensuite vers Montréal, où une vaste opération de déneigement mobilise 3 000 employés, malgré la douceur printanière annoncée.

Enfin, les animateurs lancent un débat musclé sur la pertinence d'un référendum alors que l'appui à la souveraineté stagne à 32 %, tout en saluant le retour du slogan «Go Habs Go» sur les autobus de la STM.

Écoutez les Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter les points chauds de l'actualité, jeudi en ouverture d'émission.

