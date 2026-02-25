Une réflexion nécessaire

Si l'engouement était présent autour des athlètes canadiens pour les Jeux de Milan, beaucoup d’entre eux doivent poursuivre leur carrière en investissant leurs économies personnelles par manque de financement.

C’est le cas du patineur de vitesse Laurent Dubreuil. Après avoir remporté la médaille de bronze à l’épreuve du 500 mètres à Milan, il doit maintenant dépenser des milliers de dollars pour participer aux autres compétitions de patinage.

Les gouvernements fédéral et provincial soutiennent les athlètes, mais la plupart des dépenses de voyage et de logement pour des compétitions sont encore assumées par les sportifs eux-mêmes.

Écoutez l’athlète médaillé aux Jeux de Milan Laurent Dubreuil, mercredi, au micro de Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé.