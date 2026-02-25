 Aller au contenu
Une réflexion nécessaire

Financement des athlètes: «On est pas mal dans les pires» -Laurent Dubreuil

par 98.5

0:00
9:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 février 2026 09:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Financement des athlètes: «On est pas mal dans les pires» -Laurent Dubreuil
Laurent Dubreuil, médaillé de bronze aux Jeux de Milan en patinage de vitesse. / Luca Bruno / The Associated Press

Si l'engouement était présent autour des athlètes canadiens pour les Jeux de Milan, beaucoup d’entre eux doivent poursuivre leur carrière en investissant leurs économies personnelles par manque de financement.

C’est le cas du patineur de vitesse Laurent Dubreuil. Après avoir remporté la médaille de bronze à l’épreuve du 500 mètres à Milan, il doit maintenant dépenser des milliers de dollars pour participer aux autres compétitions de patinage.

Les gouvernements fédéral et provincial soutiennent les athlètes, mais la plupart des dépenses de voyage et de logement pour des compétitions sont encore assumées par les sportifs eux-mêmes.

Écoutez l’athlète médaillé aux Jeux de Milan Laurent Dubreuil, mercredi, au micro de Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé.

«Si je compare le Canada avec les autres pays qui ont gagné plusieurs médailles, on n'est pas mal dans les pires. La plupart des patineurs qui vont être, en fin de semaine, aux championnats du monde, ils n'ont pas besoin de payer leur billet d'avion. Même que quand on leur dit, c'est l'incompréhension pour eux autres.»

Laurent Dubreuil

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

