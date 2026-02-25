Le président Donald Trump a déclaré mardi soir, pendant son discours sur l'état de l'Union, son intention de remettre la Médaille présidentielle de la Liberté au gardien de but Connor Hellebuyck, auteur de 41 arrêts lors de la finale de hockey masculin face au Canada.

Si la performance sportive est indéniable, le prestige normalement associé à cette décoration — la plus haute distinction civile aux États-Unis — semble en prendre pour son rhume aux yeux de certains observateurs.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

