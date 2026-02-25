 Aller au contenu
Sports
La médaille présidentielle de la Liberté

Une distinction de Donald Trump à Connor Hellebuyck qui fait sourciller

par 98.5

0:00
5:46

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 février 2026 05:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Une distinction de Donald Trump à Connor Hellebuyck qui fait sourciller
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le président Donald Trump a déclaré mardi soir, pendant son discours sur l'état de l'Union, son intention de remettre la Médaille présidentielle de la Liberté au gardien de but Connor Hellebuyck, auteur de 41 arrêts lors de la finale de hockey masculin face au Canada.

Si la performance sportive est indéniable, le prestige normalement associé à cette décoration — la plus haute distinction civile aux États-Unis — semble en prendre pour son rhume aux yeux de certains observateurs.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Retour de l'action dans la LNH;
  • Les Canadiens en bonne posture pour le dernier droit;
  • De nombreuses transactions dans l'air et des rumeurs autour de Patrik Laine;
  • La sécurité au Mexique à quelques mois des matchs de la Coupe du monde 2026.

