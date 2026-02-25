Système de santé

Un article paru dans le journal Le Devoir met en lumière le fait que des médecins de famille pourront être payés trois fois plus pour inscrire des patients qui seront finalement orientés vers des infirmières praticiennes.

Une mesure qui est permise depuis la nouvelle entente conclue par les médecins avec le gouvernement Legault.

Écoutez Maude Raymond, présidente de l’Association des infirmières praticiennes spécialisées (IPS), mercredi, à l’émission de Patrick Lagacé.

Elle critique ouvertement ce nouveau système et réclame que les IPS puissent inscrire directement les patients pour garantir la continuité des soins.