Système de santé

Des médecins payés plus pour des patients traités par des infirmières

par 98.5

0:00
6:05

le 25 février 2026 08:31

Des médecins de famille pourront être payés trois fois plus pour inscrire des patients qui seront finalement orientés vers des infirmières praticiennes. / C Malambo / Peopleimages.com / Adobe Stock

Un article paru dans le journal Le Devoir met en lumière le fait que des médecins de famille pourront être payés trois fois plus pour inscrire des patients qui seront finalement orientés vers des infirmières praticiennes.

Une mesure qui est permise depuis la nouvelle entente conclue par les médecins avec le gouvernement Legault.

Écoutez Maude Raymond, présidente de l’Association des infirmières praticiennes spécialisées (IPS), mercredi, à l’émission de Patrick Lagacé.

Elle critique ouvertement ce nouveau système et réclame que les IPS puissent inscrire directement les patients pour garantir la continuité des soins.

«De notre côté, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on puisse arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues, de nous laisser inscrire directement les patients, parce qu'en ce moment, c'est ça, notre enjeu: c'est que les patients, il faut qu'ils soient inscrits, ils ont besoin de continuité de soins.»

Maude Raymond

