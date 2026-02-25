Vulnérabilité économique

Une nouvelle enquête menée par l’Autorité des marchés financiers a mis à l’épreuve des Québécois pour voir s’ils accepteraient une offre d’investissement frauduleuse, trop belle pour être vraie.

Résultat: 9% des participants seraient tombés dans le panneau, un chiffre qui est cependant beaucoup plus élevé chez les jeunes de 18 à 24 ans.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier analyser la situation, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon elle, cet exemple souligne la vulnérabilité et la méconnaissance des jeunes face à l’investissement en cryptomonnaie.