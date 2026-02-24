Climat tendu aux États-Unis

Quelques heures avant le très attendu discours sur l'état de l'Union du président américain, Donald Trump, l'ambiance est tendue à la Maison-Blanche.

Les démocrates ont invité des victimes de Jeffrey Epstein à assister à l'événement, tandis que le parti républicain, dominé par le courant MAGA, s'attend à ce que le président concentre son attention sur la question des tarifs.

Écoutez Sonia Didri, correspondante à Washington, s'entretenir avec Philippe Cantin quelques moments avant l'allocution du président des États-Unis.

La journaliste rapporte également que des rumeurs circulent quant à une possible intervention armée en Iran.

Des élus démocrates prévoient de boycotter le discours, et la gouverneure de Virginie répondra officiellement après l’événement.