Surutilisation des téléphones

Le documentaire Cobayes: Les écrans s'immisce dans l'intimité de familles à bout de souffle pour tester des solutions concrètes face à l'omniprésence du numérique.

Patrick Lagacé reçoit Emmanuelle Parent, du CIEL (Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne), et Jacinthe Dupuis, une mère de famille ayant accepté de devenir «cobaye».

Jacinthe livre un témoignage poignant sur les crises de sa fille et le sentiment d'échec parental lié à la dépendance aux tablettes.

Le documentaire, disponible sur les plateformes de Télé-Québec, propose une approche réflexive et bienveillante pour reprendre le contrôle sur nos téléphones.

Loin de la culpabilité, l'expérience démontre qu'il est possible de «couper le cordon» numérique en instaurant de nouvelles habitudes, tout en réclamant une meilleure régulation des plateformes.

Écoutez Emmanuelle Parent du CIEL et la mère de famille Jacinthe Dupuis partager leur expérience, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.